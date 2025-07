Im Jahr 2024 beliefen sich die wirtschaftlichen Kosten extremer Naturkatastrophen auf über 400 Milliarden Dollar, schrieb die Privatbank Pictet jüngst in einer Studie. Im selben Jahr übertraf in der EU erstmals die Stromerzeugung aus Solarenergie die aus Kohle, während 90 Prozent der anstehenden Energieprojekte in den USA entweder erneuerbare Energien oder Speicherlösungen sind.