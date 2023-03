Porsche folgt diesem Beispiel. Porsche ist mit 12,5 Prozent an HIF Global beteiligt, einem Hersteller von E-Fuels, der eine globale Pilotanlage im chilenischen Haru Oni betreibt. In der Pilotphase plant das Unternehmen die Produktion von rund 130'000 Litern pro Jahr. Der Kraftstoff soll zunächst in Projekten wie dem Porsche Mobil 1 Supercup und in Porsche Experience Centern eingesetzt werden. Bis zur Mitte des Jahrzehnts soll das Projekt in Chile auf 55 Millionen Liter pro Jahr ausgeweitet werden. Etwa zwei Jahre später rechnet das Unternehmen mit einer Produktionskapazität von 550 Millionen Litern pro Jahr.