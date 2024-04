Ein kräftiges, reinigendes Gewitter oder eine gesunde Kurskorrektur nach der fulminanten Rally der letzten sechs Monate ist an den US-Aktienmärkten bisher ausgeblieben. Zwar fiel der US-Leitindex S&P 500 am vergangenen Donnerstag zwischenzeitlich um bis zu zwei Prozent zurück. Analysten und Strategen warnten allerdings schon seit mehreren Wochen vor einer Korrektur in der Grössenordnung von fünf bis zehn Prozent.