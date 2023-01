"Tesla war perfekt gepreist - und um Perfektion kommt man kaum herum", sagt Catherine Faddis, Portfoliomanagerin bei Fernwood Investment Management. "Die Leute fragen sich, weshalb die Aktie mit einer Prämie handeln sollte." Dass allein im Dezember der Kursrückgang so stark gewesen ist, liegt an solchen Investoren-Überlegungen. Leerverkäufer kamen in Scharen, bei einer Aktie, die bis Ende 2021 um 1163 Prozent nach oben getrieben worden war.