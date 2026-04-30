Immerhin dürften die grossen Hub-Flughäfen wie Heathrow in London, Frankfurt in Deutschland oder Charles de Gaulle in Paris bei der Zuteilung von Treibstoffen priorisiert werden. Dies verschaffe traditionellen, grossen Fluggesellschaften wie Air France, British Airways oder Lufthansa einen strategischen Vorteil gegenüber Low-Cost-Carriern, die oft von kleineren Regionalflughäfen operieren, so die Experten von JPMorgan weiter. Allerdings seien auch etablierte Airlines nicht immun. Lufthansa beispielsweise sei durch lokale Treibstoffrisiken in Asien exponiert. Diese machen rund 20 Prozent der Kapazität aus.