Quelle: Pictet / Angaben in Prozent für die Verluste in folgenden Zeiträumen: Golf-Krieg: 31.7.1990 bis 14.1.1991; 9/11: 11.9.2001 bis 21.9.2001; Irak-Krieg: 14.1.2003 bis 12.3.2003; Ukraine-Krieg: 1.2.2022 bis 26.9.2022; Nah-Ost-Krieg: 6.10.2023 bis 27.10.2023.

Während des Golf- und des Irak-Kriegs haben Schweizer Aktien grössere Verluste eingefahren als europäische und amerikanische Aktien. Hingegen sind sie in der ersten Phase des Ukraine-Kriegs unter allen Aktienauswahlen am wenigsten stark zurückgefallen. Nach dem Anschlag auf die Zwillingstürme in New York am 11. September 2021 hat der US-Markt am heftigsten reagiert.

Die Angaben in der obigen Tabelle sind in Lokalwährungen. In Schweizer Franken ausgedrückt sind die Verluste der europäischen, amerikanischen und globalen Aktien häufig grösser als in Euro und Dollar gemessen. Das hängt mit dem Status des Franken als sicherer Hafen zusammen. In Krisen ist er gefragt und wertet entsprechend auf.

Ein fiktives Beispiel zeigt den Gesamteffekt auf: Vor der Krise wird eine Aktie zu 100 Dollar gehandelt, und ein Dollar kostet 90 Rappen. Folglich ist die Aktie 90 Franken wert. In der Krise fällt die Aktie auf 70 Dollar, und der Dollar sinkt auf 80 Rappen. Nun entspricht der Aktienwert 56 Franken. Alles in allem hat der Titel in Dollar ausgedrückt 30 Prozent an Wert verloren, in Schweizer Franken gemessen sind es 37,8 Prozent.

Übertragen auf die realen geopolitischen Krisen ergibt sich das in der folgenden Tabelle zusammengetragene Bild. Kursiv gesetzte Angaben bedeuten, dass der entsprechende Verlust in Franken grösser ist als in Dollar respektive Euro. Das ist regelmässig der Fall.