5. Selbstüberschätzung

Viele Anleger glauben, sie könnten den Markt dauerhaft schlagen. Sie halten sich für geschickter als andere und vertrauen auf ihr Gespür. Doch diverse Finanzmarktstudien zeigen, dass dies nur einer Minderheit gelingt. Sprich: Übermässiges Selbstvertrauen führt zu häufigem Handeln, höheren Kosten und schlechteren Renditen als bei vorsichtigeren Anlegern. Besonders nach ersten Erfolgen steigt die Selbstüberschätzung. Wer einmal richtig lag, glaubt oft, das System durchschaut zu haben. Eine kritische Selbsteinschätzung zahlt sich langfristig aus. Auch viele professionelle Fondsmanager scheitern meist daran, den Markt langfristig zu übertreffen.