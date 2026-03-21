Camilla Anderson, die den Europa-Fonds von Overseas Asset Management Cayman verwaltet, sagte, sie habe ihre Beteiligung an dem Getränkehersteller Laurent-Perrier aufgestockt. Die meisten ihrer grösseren Positionen, darunter der Düngemittelhersteller Yara International und die Reederei Wilh Wilhelmsen Holding, hätten im März besser abgeschnitten als der Referenzindex des Fonds.
Ihr Anlagevehikel ist einer der erfolgreichsten europäischen Aktienfonds. Er erzielte 2025 eine Rendite von 56 Prozent in Dollar und übertraf in den vergangenen fünf Jahren 98 Prozent der Wettbewerber.
«Ein diversifiziertes Portfolio bedeutet, dass es einige Aktien gibt, die sich ziemlich positiv entwickelt haben», sagte sie. «Wir haben eine solide Liquiditätsposition, sodass wir weiterhin von diesen Chancen profitieren können.»
Die durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelösten Turbulenzen haben globale Aktienmärkte unter Druck gesetzt, da Investoren ihr Engagement in riskanteren Anlagen reduziert haben. Während europäische Aktien in diesem Zeitraum mehr als 5 Prozent verloren, sagte Anderson, die Volatilität habe ihr eine Gelegenheit geboten, zu investieren, wenn Bewertungen nachgeben.
«Es gibt immer viele Risiken», sagte Anderson. «Aber als Stockpicker verschafft uns das wirklich eine Sicherheitsmarge. Das ist etwas, das wir für ziemlich einzigartig halten, im Gegensatz zu einem eher pauschalen Ansatz.»
Der Fonds von Anderson erzielte seit Anfang 2024 bis zum 31. Januar dieses Jahres eine Rendite von 71 Prozent, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Unter ihren zehn grössten Beteiligungen per Ende Dezember haben seit Beginn der Turbulenzen bis Mittwoch nur Standard Chartered, der italienische Metallkonzern Danieli & C. Officine Meccaniche sowie RTW Biotech Opportunities den Stoxx 600 unterperformt.
Die durch künstliche Intelligenz getriebene Rally bei US-Aktien in den vergangenen Jahren, kombiniert mit steigender Indexkonzentration und hohen Bewertungen, habe den Markt anfällig für eine Korrektur gemacht, sagte Anderson.
«Es gibt immer ein Volatilitätsrisiko, und wir können uns definitiv ein Szenario vorstellen, in dem alles gemeinsam nach unten gezogen wird», sagte sie. «Angesichts dieser fundamentalen Bewertungen ist der Fonds gut positioniert, sich relativ schnell davon zu erholen und weiterhin eine starke Performance zu liefern.»
Anderson sagte, sie werde weiterhin nach Gelegenheiten suchen, ihr Engagement auszubauen, auch wenn die Unsicherheit über Dauer und Ausmass des Konflikts jede Entscheidung risikoreich mache.
«Zum grössten Teil sind wir von unseren Investments mittel- bis langfristig ziemlich überzeugt», sagte sie. «Es geht also darum, opportunistisch zu investieren, ohne unsere Liquiditätsreserven aufzubrauchen.»
(Bloomberg/cash)