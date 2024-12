Per Definition handelt es sich dabei um «die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres». Also Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2024 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben. Unter den am meisten «trendenden» Aktien bei Google Schweiz sind sowohl Schweizer wie auch ausländische Aktien vertreten. Hier die Rangliste: