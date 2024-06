Ark Investment Management unternahm auch einen bedeutenden Schritt in Advanced Micro Devices (AMD) und kaufte am Montag 33’551 und am Dienstag 3710 Aktien über den oben genannten Fonds. AMD war gleichzeitg an der Börse unter Druck. Der Chiphersteller bestätigte, dass eine cyberkriminelle Organisation angeblich im Besitz gestohlener AMD-Daten sei. In einer Erklärung an Benzinga erklärte AMD: "Wir arbeiten eng mit Strafverfolgungsbehörden und einem externen Hosting-Partner zusammen, um die Behauptung und die Bedeutung der Daten zu untersuchen."