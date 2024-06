In der Tabelle unten sind die besten 20 Fonds aufgeführt, die vom Finanzinformations- und Analyseunternehmen Morningstar in die Kategorie «Schweizer Aktien» eingestuft und dabei mindestens den breiten Markt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) übertroffen haben. Die nachlaufenden Gesamtrenditen für die angegebenen Zeiträume sind vermerkt. Das verwendete Fondsuniversum umfasst offene Fonds mit Sitz in Europa ohne Feeder und Dachfonds