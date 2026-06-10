Der Argentinier verweist auf das angespannte globale Umfeld, eine klarere Strategie des Vertriebs an Regierungen und die sich verbessernde Finanzlage seines Unternehmens, das seine Produkte in Montevideo herstellt und mit SpaceX-Raketen startet. «Wir erleben eine höhere Nachfrage, als wir bewältigen können», sagte Kargieman. «Wir bauen eine Infrastruktur, die es unseren Kunden ermöglicht, alles, was in ihren Interessengebieten geschieht, täglich zu sehen und zu überwachen. Das ist ein grosser Schritt für uns, aber ich denke, auch für die Welt.»