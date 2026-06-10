Die Aktien von Satellogic aus Uruguay sind in diesem Jahr um mehr als 200 Prozent gestiegen, selbst nach einem Kursrücksetzer am vergangenen Freitag. Diese Rendite macht die Aktie zum mit Abstand grössten Profiteur des Hypes um den Börsengang von Elon Musks SpaceX, der für Ende dieser Woche erwartet wird.
Es ist eine Aktie, deren Risiken selbst Optimisten einräumen. Satellogic hat bisher noch keinen Jahresgewinn erzielt, und die Explosion einer Blue-Origin-Rakete im letzten Monat verdeutlichte die Gefahren und Herausforderungen einer Branche, die sich noch in der Entwicklung befindet. Darüber hinaus könnte die Euphorie um Raumfahrtaktien bedeuten, dass ein Grossteil des zukünftigen Potenzials der Aktien bereits im Kurs eingepreist ist.
«Das Risiko einer Überdehnung und das Ausbleiben dieser Staatsverträge – wir gehen zwar davon aus, dass sie zustande kommen, aber es stellt ein Risiko dar, falls sie es doch nicht tun», sagte Jeff Van Rhee, Analyst bei Craig-Hallum Capital in Philadelphia, der Satellogic zum Kauf empfiehlt.
«Alle sagen, die Raumfahrt sei schwierig, aber es ist wichtig, dies zu wiederholen: Es ist sehr schwierig.» Emiliano Kargieman, Mitgründer und CEO des 16 Jahre alten Satellitenherstellers und -betreibers, weiss das zu schätzen, aber seiner Ansicht nach geht die Dynamik der Aktie weit über die Begeisterung für den Börsengang von SpaceX hinaus.
Der Argentinier verweist auf das angespannte globale Umfeld, eine klarere Strategie des Vertriebs an Regierungen und die sich verbessernde Finanzlage seines Unternehmens, das seine Produkte in Montevideo herstellt und mit SpaceX-Raketen startet. «Wir erleben eine höhere Nachfrage, als wir bewältigen können», sagte Kargieman. «Wir bauen eine Infrastruktur, die es unseren Kunden ermöglicht, alles, was in ihren Interessengebieten geschieht, täglich zu sehen und zu überwachen. Das ist ein grosser Schritt für uns, aber ich denke, auch für die Welt.»
Das Interesse an Satellogic wächst laut Kargieman, da Regierungen von der Fähigkeit des Unternehmens angezogen werden, kontinuierlich hochauflösende Bilder kostengünstiger als Konkurrenzsysteme bereitzustellen. Die Herstellungskosten liegen bei etwa einem Drittel der Kosten vergleichbarer Produkte, schätzt Van Rhee von Craig-Hallum.
«Die Nachfrage steigt in Zeiten geopolitischer Instabilität, wie derzeit im Iran», sagte der CEO von Satelloic weiter. «Wenn man seine Flugzeuge nicht über ein Nachbarland fliegen lassen kann, ist der Einsatz von Weltraumressourcen die einzige Möglichkeit, die Lage zu verfolgen.»
Rasantes Wachstum
Die Aktien von Satellogic haben in diesem Jahr unter fast 170 drahtlosen Kommunikationsunternehmen weltweit mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen US-Dollar den grössten Zuwachs verzeichnet, wie Daten von Bloomberg zeigen. In den USA belegt das Unternehmen unter mehr als 3000 Firmen aus allen Branchen den 16. Platz.
Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Regierungen dank neuerer und kostengünstigerer kommerziell erhältlicher Systeme zunehmend auf Dutzende von Satelliten zugreifen können, die Hunderte von Gebieten alle 30 Minuten überwachen können, wie es Satellogic tut, anstatt nur eine begrenzte Anzahl strategischer Standorte.
Satellogic kann diese Nachfrage leichter bedienen, nachdem das Unternehmen sich neu aufgestellt hat, um ein attraktiverer Partner für die USA und NATO-Staaten zu werden. Im vergangenen Jahr verlegte das Unternehmen seinen Sitz von den Britischen Jungferninseln nach Delaware. Und es hat die durch die Beteiligung von Tencent Holdings vor Satellogics Börsengang 2022 entstandene Wahrnehmung chinesischen Einflusses hinter sich gelassen. Der Internetriese hat seine Position inzwischen aufgegeben.
«Sie positionieren sich klar für eine Seite, eine bestimmte Kundengruppe und einen bestimmten Markt», sagte Kari Bingen, Senior Fellow am Center for Strategic and International Studies.
Das Unternehmen holte ausserdem US-amerikanische Geheimdienst- und Verteidigungsveteranen ins Team, um den Vertrieb zu unterstützen, was sich bereits auszahlt. Satellogic erzielte im letzten Quartal erstmals einen positiven operativen Cashflow, während der Umsatz dank einer Reihe von Verträgen mit Regierungen und im Verteidigungsbereich die Erwartungen der Analysten übertraf.
Allerdings können die Verhandlungen und der Abschluss von Regierungs- und Geheimdienstverträgen oft Jahre dauern. Auch die Technologie entwickelt sich rasant, und der Wettbewerb um die Regierungs- und Geheimdienstverträge, von denen Satellogic sich Wachstum erhofft, ist hart. All dies bedeutet, dass der starke Kursanstieg in diesem Jahr die Anleger gefährdet, falls sich der Wettbewerb verschärft oder erwartete Verträge scheitern, so Analysten.
«Auch wenn man kleinere Satelliten baut und deutlich schneller vorgeht als in herkömmlichen Regierungsverfahren, dauert es immer noch ein paar Jahre», sagte Bingen vom CSIS. «Und der kommerzielle Markt ist in diesem Bereich noch nicht vollständig ausgereift. Er steckt noch in den Kinderschuhen und ist ein sehr kostspieliges Unterfangen.»
Die Aktien von Satellogic fielen am Dienstag um bis zu 13 Prozent, nachdem das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung bekannt gegeben hatte, dass Finanzvorstand Rick Dunn zurückgetreten ist und die Suche nach einem Nachfolger begonnen hat. Auch die US-Märkte und die Aktien vergleichbarer Unternehmen gaben am Dienstag nach.
Im Mai verkaufte Liberty Strategic Capital die Hälfte ihrer Anteile, bleibt aber einer der grössten Aktionäre. Cantor Fitzgerald, das Satellogic über eine Zweckgesellschaft an die Börse brachte, ist weiterhin ein Hauptaktionär. Liberty Strategic und Cantor lehnten eine Stellungnahme ab. Unterdessen zählt Marcos Galperin, Vorsitzender von MercadoLibre und ebenfalls Argentinier, der Kargieman in der Anfangsphase des Unternehmens förderte, laut den Unterlagen weiterhin zu den grössten Einzelinvestoren von Satellogic.
Die Gründung von Satellogic sei ‹eine verrückte Idee für jemanden gewesen, insbesondere für jemanden aus Argentinien, und etwas, das viel Zeit in Anspruch nehmen würde», sagte Galperin, Argentiniens reichster Mann. «Aber es hat sich letztlich als richtig erwiesen, daher bin ich sehr froh, Emiliano von Anfang an unterstützt zu haben.»
Erstklassige Satellitenbilder
Die Stärke von Satellogic liegt darin, dass seine Satelliten Bilder mit einer Auflösung von unter einem Meter aufnehmen können, die detailliert genug sind, um Fahrzeuge, Flugzeuge und Infrastrukturveränderungen zu erkennen, sagt Kargieman, der in Barcelona ansässig ist.
Das Unternehmen hat bereits 21 Satelliten im Orbit. Doch ein entscheidender Meilenstein steht bevor: der geplante Start der Merlin-Konstellation ab Oktober, bestehend aus acht weiteren Satelliten, die mithilfe kostengünstigerer, KI-gestützter Ausrüstung die gesamte Erde täglich kartieren können. Das Unternehmen erwartet, dass das Produkt seinen Weg zur Profitabilität beschleunigen wird, sobald es Anfang 2027 in Betrieb ist.
Die Aktien von Satellitenkonkurrenten wie Planet Labs und BlackSky Technology sind in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen, auch aufgrund der Begeisterung um SpaceX. Beide Unternehmen verzeichneten am Dienstag ebenfalls Kursverluste. All dies markiert eine dramatische Wende für Satellogic, dessen Aktien nach dem Börsengang unter 1 US-Dollar einbrachen, da Investoren den Weg zur Profitabilität für Satelliten-Startups infrage stellten. Um Kosten zu senken, reduzierte Kargieman die Mitarbeiterzahl in den vergangenen Jahren um etwa 300 auf rund 150, wie er und Unternehmensangaben bestätigten.
Die Produktion ausserhalb der USA bleibt zentral für den Kostenvorteil. Satellogic gibt an, dass seine Satelliten dank vertikal integrierter Fertigungs- und Entwicklungsaktivitäten in Lateinamerika deutlich günstiger produziert und eingesetzt werden können. Das Unternehmen spiegelt Kargiemans argentinische Wurzeln wider, wo noch immer die Hälfte der Belegschaft arbeitet. Das Top-Produkt, der Aleph Observer, ist eine Anspielung auf eine bekannte Kurzgeschichte des argentinischen Autors Jorge Luis Borges über ein kleines Objekt, das die ganze Welt in sich birgt.
(Bloomberg/cash)