Alle Jahre in den Monaten Oktober bis Dezember taucht das Wort “Jahresend-Rallye” an den Börsen auf. Damit meint man, dass Aktienmärkte in den letzten Tagen und Wochen vor dem Jahreswechsel oft deutlicher zulegen als sonst im Jahresverlauf. Grund dafür sind nicht bloss die auch auf die Börse abfärbende gute Konsumstimmung rund um Weihnachten oder höhere Saläre in Form von Boni, dem 13. Monatslohn oder Weihnachtsgeldern, die teils in Aktien fliessen.