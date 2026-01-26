Medacta - eine Wachstumstitel auf Rekordstand

Am Freitag rückte die Aktie von Medacta auf über 177 Franken vor, womit sie den höchsten Stand seit dem Start an der Börse im Frühjahr 2019 erreicht hat. Medacta blickt auf Jahre des Wachstums zurück. Zwischen 2020 und 2024 erhöhte das Tessiner Medtech-Unternehmen den Umsatz im Schnitt pro Jahr um 18 Prozent. Und in diesem Stil soll es weitergehen: Für das Gesamtjahr 2025 peilt das Management ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent an; mittelfristig sollen es 10 bis 14 Prozent im Jahr sein. Der Ausblick für die operative Marge: 28 Prozent. Im Gespräch mit cash.ch war CEO Francesco Siccardi zuversichtlich, dass diese Ziele erreicht werden.