Die grosse Nervosität an den Börsen im zweiten Quartal führte an den Aktienmärkten zu hohen Handelsvolumen, was auch die Manager von Schweizer Aktienfonds zu Umschichtungen in ihrem Anlagevehikeln veranlasste. cash.ch hat in einer Umfrage Fondsmanager zu Käufen oder Verkäufen von Schweizer Aktien in ihren Fonds befragt.