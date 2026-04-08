«Ein dauerhafter Frieden ist bisher nicht in trockenen Tüchern. Ob sich eine Einigung zur dauerhaften Waffenruhe finden lässt und beide Seiten, insbesondere auch Splittergruppen im Iran, sich in vollem Umfang an die Bedingungen halten werden, muss sich erst noch beweisen», sagt Laux. Gemäss dem ZKB-Anlagechef ist auch in den kommenden Wochen noch mit einer überdurchschnittlich hohen Volatilität der Aktienmärkte zu rechnen, bis sich ein dauerhaftes Kriegsende abzeichnet.