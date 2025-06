Eine treibende Kraft der Kursavancen ist die Marktvolatilität, eine Grösse, die Anlegern in der Regel nicht schmeckt. Doch wenn es an den Börsen kracht, wird «getradet», auch bei den Kunden von Swissquote. Ein Händler sagte dazu gegenüber AWP: «Eigentlich heisst es ja an den Märkten: Hin und Her macht Taschen leer. Das gilt eventuell für Kunden, aber bestimmt nicht für Swissquote.» Denn grosse Bewegungen an den Börsen sorgten für überdurchschnittliche Umsätze an den Märkten. Und das wiederum lasse sich gut auf die Kommissions- und Gebühreneinnahmen von Swissquote ummünzen.