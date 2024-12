Auch am Schweizer Markt bleiben die Reaktionen am Donnerstag nicht aus. Der Swiss Market Index fällt 1,5 Prozent auf den Stand von Anfang Mai zurück. Am deutlichsten trifft es die Aktie von Partners Group - spezialisiert auf Private Equity - mit einem Minus von 3,5 Prozent. Der Privatmarkt profitiert in der Regel von tiefen Zinsen, der neue Ausblick der Fed stört diese Entwicklung nun.