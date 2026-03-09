Aktuell lasten Sorgen um die Energiepreise auf den Titeln. Die Logik dazu ist: Steigende Ölpreise verteuern Benzin und Diesel und damit das Autofahren. Von hier aus haben die Anleger den Link zu Komax am Montag fast schon beispielhaft gemacht. Während die Ölpreise um mehr als 5 Prozent angezogen haben, sind die Aktien von Komax um über 4 Prozent gefallen - deutlich stärker als der Gesamtmarkt, der 2 Prozent verloren hat.