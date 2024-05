Aktien werden auf verschiedene Art zurückgekauft

Es gibt verschiedene Methoden, wie ein Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen kann: Entweder erfolgt der Rückkauf an der Börse oder direkt von den Aktionären. Am verbreitetsten ist der Rückkauf über eine sogenannte zweite Handelslinie. Das ist eine speziell eingerichtete Handelslinie an der Schweizer Börse SIX, an der ausschliesslich die zurückkaufende Unternehmung als Käufer auftritt.