Dennoch bewegen sich die Schweizer in einem schwierigen Umfeld, das durch Auf- und Abs geprägt ist. Die Zahlenausweise 2024 und die Outlooks für 2025, so wie steigende Zinsen könnten vorübergehende Schwächephase einleiten, erwähnt Inauen. Besonders im Fokus ist gemäss der Aussage von Sensirion-CEO Marc von Waldkirch im Interview mit cash die geopolitische Lage, welche aktuell eines der grössten Risiken darstellt. «Als Halbleiterfertiger sind wir wegen der aktuellen Lage in Taiwan zusätzlich exponiert.» Unsicherheiten in Bezug auf Handelsabkommen und mögliche Rückwirkungen politischer Entscheidungen stellen eine Herausforderung für die Branche dar. Ausserdem besteht die Befürchtung, dass chinesische Unternehmen durch staatliche Subventionen und Innovationsdruck wettbewerbsfähiger werden. Geduld und Zuversicht ist also gefragt.