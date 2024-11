Weniger hohe Zölle wegen Inflationsrisiko?

Während bereits ein Teil der negativen Effekte von neuen Zöllen an den Aktienmärkten in Europa, Asien und Südamerika eskomptiert ist, könnten die Zölle trotzdem deutlich weniger schmerzhaft als erwartet ausfallen. Andreas Busch, Ökonom beim Asset Manager Bantleon in Zürich, geht davon aus, dass der durchschnittliche US-Importzollpreise um 15 Prozentpunkte ansteigt, wenn alle angedrohten Zölle umgesetzt werden. Dies dürfte allerdings die Inflationsrate um bis zu zwei Prozentpunkte in die Höhe treiben. «Deshalb sehen wir dieses Extremszenario mit maximal hohen Zöllen als eher unwahrscheinlich an, denn ein kräftiger Inflationsschub ist für die Regierung mindestens so schädlich wie eine Rezession – das haben die jüngsten US-Wahlen eindrucksvoll gezeigt.»