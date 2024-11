Durchalteparolen zu Barry Callebaut

Anhaltend unter Druck steht LEM. Allein in diesem Jahr hat die Aktie 60 Prozent an Wert verloren. Am Dienstag ist sie bei 770 Franken auf einem Mehrjahrestief angekommen. Stark unter Druck gerieten die Papiere des Komponentenherstellers, nachdem er Mitte November schwache Halbjahreszahlen vorgelegt hatte. Eine schnelle Erholung sehen Analysten nicht, da das Marktumfeld schwierig bleibe. Mittelfristig sind die Experten optimistischer. Beispielsweise setzt das Analyseunternehmen Research Partners das Zwölf-Monate-Kursziel bei 1300 Franken an. Es ist tiefer als noch im Sommer, wird aber von einem «Buy»-Rating begleitet und fügt sich in den Expertentenor ein. Dieser ruft ein Preisziel von 1315 Franken und mehrheitlich Kaufempfehlungen aus.