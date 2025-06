Am Schweizer Aktienmarkt fallen sieben Unternehmen auf, die grundsätzlich über ein Geschäftsmodell verfügen, das für einen erfolgreichen Turnaround in Frage kommt: Dätwyler, Feintool, Gavazzi, Lem Holding, Medmix und Tecan. Die Kurse dieser Unternehmen haben sich nach Kurseinbrüchen in den letzten Jahren auf tiefem Niveau stabilisiert.