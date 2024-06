Waymo strebt Expansion an

Seit 2018 hat das Interesse der Anleger an Waymo und dessen Beitrag zur Bewertung von Alphabet abgenommen. Waymo ist jedoch führend in den USA, was die gefahrenen Kilometer betrifft, und hat erhebliche Fortschritte bei der Kommerzialisierung seiner autonomen Fahrzeugflotte gemacht. Waymos Präsenz in San Francisco mit etwa 250 Autos ist kaum zu übersehen. «Mit den neuesten Durchbrüchen in der KI und der Datenverarbeitung hat die autonome Fahrzeugbranche eine bessere Chance, frühere Hindernisse zu überwinden und die Einführung zu beschleunigen», schreibt der zuständige Analyst Justin Post.