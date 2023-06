In der Schweiz verfügen im Luxusgütersegment Richemont und Swatch über Preissetzungsmacht. Oder auch LVMH, Hermès und Kering im Ausland. Je stärker die Marke, desto einfacher ist es in diesem Sektor, Kosten weiterzugeben. Im Nahrungsmittelsektor sind Nestlé und Barry Callebaut gute Beispiele. Nestlé konnte im ersten Quartal 2023 die Preise um insgesamt 9,8 Prozent erhöhen und so die Margen einigermassen verteidigen - und dies bei praktisch stabilem Absatz. Barry Callebaut verfolgt ein Cost-Plus-Preismodell. Dort werden die Verkaufspreise direkt an die Entwicklung der Rohstoffpreise angepasst.