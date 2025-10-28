Auch bis Mitte Juli ging es talwärts, sodass die Aktie auf das bisherige Tief bei 9,26 Dollar sank. Eine markante Aufwärtsbewegung beförderte die Titel dann innert zweier Monate auf 13,58 Dollar. Gründe dafür sind die breiter gewordene Abdeckung durch Analysten - welche die Aebi Schmidt zudem durchaus positiv einschätzen. Eine erste Kaufempfehlung gab es zum Börsendebüt. Der Analyst veranschlagte das Kursziel damals bei 15 Dollar und hielt seither sowohl am Rating als auch am Preisziel fest. Ein «Neutral»-Rating mit dem Kursziel bei 12,15 Dollar folgte. Am zuversichtlichsten äusserste sich bislang der Experte von Roth Capital, Matthew Koranda. Sein «Buy»-Rating wird vom Preisziel bei 16 Dollar flankiert. Koranda sieht die Valoren von Aebi Schmidt mittelfristig also um 37 Prozent auf ein Allzeithoch steigen.