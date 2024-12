Die schwedische Online-Apotheke Apotea verzeichnete bei ihrem Debüt in Stockholm am Freitag eine starke Nachfrage. Die Apotea-Aktien stiegen am ersten Handelstag über 40 Prozent und schlossen am Montag nochmals 4 Prozent höher bei 88 Schwedischen Kronen. Der IPO-Preis lag bei 58 Kronen.