Der Analyst von Research Partners bleibt indes auch eine Prise skeptisch, denn die Anleger hätten die Neuigkeiten um die Kapitalerhöhung nicht nur positiv aufgenommen. Die Absicherung durch ein Bankenkonsortium signalisiere eine geringe Nachfrage seitens der Aktionäre. Nicht gekennzeichnete Aktien werden von den Banken für einen günstigen Preis übernommen, was den Erlös pro Aktie reduziert und den Anteil der bisherigen Aktionäre verwässert. Weitere Einzelheiten werden voraussichtlich an der Generalversammlung am 8. Mai 2025 bekanntgegeben.