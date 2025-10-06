Das Papier gewann nach dem Handelsstart gut 14 Prozent auf 89,20 Euro, zuletzt waren noch acht Prozent Kursplus übrig. UBS-Analyst Olivier Calvet sah den Konzern beim Gesamtumsatz gut in der Spur für die Jahresziele. Seit Jahresbeginn steht für die Anleger aber noch ein Wertverlust von rund einem Drittel zu Buche. Vom Mehrjahreshoch aus dem November 2024 bei gut 171 Euro und vom Rekordhoch von 249 Euro im Frühjahr 2021 ist der Kurs ohnehin weit entfernt.