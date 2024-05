Ein Grund für die deutlich nachgebenden Kurse in der letzten Wochen war ein skeptischer Kommentar der UBS zu den Nutzerdaten der neu eingeführten App für das E-Rezept. Die aktuellen Daten zeigten, dass die App-Downloads seit der Einführung des E-Rezepts in Deutschland bei den Krankenversicherern weitaus höher seien als bei den Online-Apotheken, so die UBS.