Das Unternehmen ist profitabel geworden und es hat massiv in Forschung und Entwicklung investiert, um Künstliche Intelligenz besser in seine Identitätsmanagement- und Bedrohungserkennungssysteme zu integrieren, schreiben die Spezialisten des Finanzanalysedienstleisters Seeking Alpha (SA). Der Preis der Aktie sei attraktiv. Unter anderem unterscheidet sich das Kurs-Buchwert-Verhältnis 42 Prozent vom Branchendurchschnitt - was positiv ist, wenn man bedenkt, wie stark sich die Margen in den letzten Monaten erweitert haben.