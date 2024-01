Für den Moment will Daniel Hartmann, Chefökonom bei Bantleon, eine Fortsetzung der Rally an den globalen Aktienmärkten für die nächsten Wochen nicht ausschliessen. So gefragt die zyklischen Aktien wie ABB, Kühne + Nagel, Sonova und Richemont waren und die Nase in der jüngsten Vergangenheit vorne hatten, so überwiegen nun die mittelfristigen Risiken, weil das Sentiment unter den Anlegern schon jetzt sehr euphorisch ist.