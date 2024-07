Besonders in einem ruhigen Marktumfeld und einer Absenz von Unternehmensnachrichten wie Quartalsergebnisse scheint die Strategie aufzugehen. So zahlte beispielsweise Swiss Life am 17. Mai dieses Jahres eine nominelle Dividende von 33 Franken pro Aktie. Am Tag vor dem Dividendenabgang hatten die Valoren des Lebensversicherers bei 662,60 Franken ein 23-Jahres-Hoch markiert. Mit dem Dividendenabgang eröffneten die Aktien von Swiss Life um 30 Franken bei 632,6 Franken tiefer. Diesen Dividendenknick holten die Aktien bis Ende Juni wieder auf und notieren aktuell bei 671 Franken.