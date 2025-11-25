Swissquote als Krypto-Proxy

Unter Druck ist seit Oktober auch die Aktie der Online-Bank Swissquote. Sie hat, seit der Bitcoin ist Rutschen geraten ist, rund 13 Prozent verloren und wird gegenwärtig zu 473 Franken gehandelt. Das Unternehmen aus dem Kanton Waadt wird laut der Basler Kantonalbank (BKB) auch als Krypto-Proxy wahrgenommen. Es handelt sich dabei nicht um eine strenge statistische Korrelation, also ein Eins-zu-eins-Gleichschritt, zwischen der Swissquote-Aktie und dem Bitcoin-Preis. Der zuständige Analyst berichtet aber von einem Einhergehen, einer gewissen Parallelität der beiden Kursentwicklungen. Hintergrund ist, dass Kunden über Swissquote mit Kryptowerten handeln können.