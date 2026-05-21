Damit kosten die Aktien an beiden Handelsplätzen wechselkursbereinigt wie erwartet etwa gleich viel. Denn bei einer Doppelkotierung sorgen in der Regel Arbitrageure dafür, dass die Preise an beiden Börsen nahezu identisch bleiben. Die Marktkapitalisierung von DSM-Firmenich liegt aktuell bei rund 15,9 Milliarden Franken.