Nvidia kann ebenfalls als teuer eingestuft werden, auch wenn das KGV 40 Prozent unter demjenigen von Apple liegt. Das hängt mit den hohen Wachstumsraten zusammen, die in den Kursen bereits eingepreist sind. Nvidia gehört wie Amazon zu den Aktien, die bereits vom KI-Ausbau profitieren. Genau darin liegt allerdings auch das Risiko der Aktie, betont Nussbauer von Maverix. Nach Jahren aussergewöhnlichen Wachstums seien aussergewöhnliche Zahlen keine positive Überraschung mehr, sondern die Voraussetzung. Zudem erhöhten Speicherengpässe, höhere Komponentenkosten und China die Risiken zusätzlich.