In den ersten zehn Monaten des Jahres bis Ende Oktober wurden rund 2,21 Millionen reine Elektroautos (BEV - battery electric vehicles) in der EU verkauft, womit der Marktanteil binnen eines Jahres von 16,4 Prozent auf 23,4 Prozent wuchs, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Die Zulassungszahlen von Benzinern und Diesel-Pkw sanken dabei um ein Fünftel.