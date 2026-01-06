Nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) schnellten die Neuzulassungen von BEV 2025 um 43 Prozent auf 545.000 - im Vorjahr waren sie allerdings um gut ein Viertel eingebrochen, weil die staatliche Förderung gestrichen worden war. Gegenüber 2023 belief sich das Plus im vergangenen Jahr nur auf vier Prozent. Von ⁠einem Boom bei E-Autos will Constantin Gall, Autoexperte der Unternehmensberatung EY, deshalb nicht sprechen: «Der erhoffte Hochlauf der E-Mobilität in Deutschland gestaltet sich deutlich langwieriger und zäher als erwartet.» Dem Händlerverband ZDK zufolge trieben ausserdem Eigenzulassungen der Hersteller die Registrierungen nach oben. Neben der staatlichen Förderung könnten mehr und günstigere BEV-Modelle sowie ​ein Ausbau der Ladeinfrastruktur die Nachfrage ankurbeln.