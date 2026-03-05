Die Strategen von Goldman Sachs empfehlen deshalb, europäischen Chemieaktien aus dem Weg zu gehen. Die New Yorker Strategen sehen bei amerikanischen Chemieproduzenten wie CF Industries, Chemours, Linde, Olin, Tronox Holdings und Westlake deutlich mehr Potenzial. Diese profitieren von den tieferen Energiekosten in den USA. Zudem haben diese Firmen keine Produktionsstätten im Mittleren Osten. Bei den europäischen Chemiefirmen wie BASF, Bayer oder Clariant ging es in den letzten vier Handelstagen bereits deutlich nach unten.