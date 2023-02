Doch "Yeezy" ist nicht Guldens einziges Problem. "Wir sind derzeit nicht so leistungsfähig, wie wir sein sollten", räumte er ein. Gulden will nun bis zu 200 Millionen Euro in die Hand nehmen, damit Adidas ab 2024 wieder profitabel wächst. Schon vor dem Streit mit Kanye West hatte sein Vorgänger Kasper Rorsted mit seiner riskanten China-Strategie und Vorwürfen zu kämpfen, die Marke sei unter seiner Führung weniger attraktiv geworden. Gulden wies offen auf die Schwächen hin: Nun gehe es darum, die Marke zu stärken, die Produktentwicklung und den Vertrieb zu verbessern. Gulden setzt stärker auf den Einzelhandel, Rorsted hatte den Direktvertrieb über das Internet forciert.