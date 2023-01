"Zinsangst" ist zum dominierenden Stichwort im Börsenalltag geworden. Auch wenn die Coronawelle in China, langsame Lieferketten und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession samt schrumpfenden Unternehmensgewinnen wichtige Faktoren für die Kursentwicklungen der Weltbörsen sind - die Geisteshaltung an den Finanzmärkten ist auf die Notenbank Federal Reserve (Fed) in den USA fixiert. Der Markt hat widerwillig Lehren aus der Entwicklung des vergangenen Jahres gezogen. Mit der immer noch starken Sehnsucht nach einem neuen "Fed-Put", also einer für Aktienmärkte vorteilhaften Politik mit tiefen Zinsen, gefährden die Investoren aber auch die Erholung am Aktienmarkt.