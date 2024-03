Das überragende Wachstum der GRANOLAS lässt sich bis zu einem gewissen Grad durch ihre internen und externen Investitionen sowie ihr Engagement in dynamischeren Regionen erklären, betont Oppenheimer. Betrachtet man Investitionsausgaben und Forschung und Entwicklung, investieren sie dreimal mehr in ihr zukünftiges Wachstum als der Rest des Marktes - gemessen in Prozent des Cashflows. Diese Reinvestitionsrate entspricht in etwa der der «Magnificent 7». Sie investieren auch in anorganisches Wachstum durch Akquisitionen. Betrachtet man die Höhe der Netto-M&A-Investitionen von STOXX 6001-Unternehmen in den letzten 5 Jahren, waren die GRANOLAS an der Hälfte der Deals beteiligt (Abbildung 13).