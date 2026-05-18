Doch diese Argumente scheinen Anleger nicht zu überzeugen. Für Max Kettner, Chef-Multi-Asset-Stratege bei HSBC, ist die starke Konzentration auf Technologiewerte kein Problem. Die von ihm verfolgten Positionsindikatoren sind noch weit von einem Verkaufssignal entfernt. Europa steht derweil klar an der Seitenlinie. Die Story trage überall, ausser in Europa, sagte er. «Das Problem mit Europa ist derzeit, zumindest taktisch gesehen, dass man untätig ist und denkt: ‹Ich brauche unbedingt die Wiederöffnung der Strasse von Hormus, ich brauche unbedingt ein Ende dieses Nahostkonflikts, dann kann ich wieder Banken kaufen, vielleicht einige zyklische Werte, vielleicht sogar Konsumaktien’.»