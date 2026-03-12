Aufgrund der «Verlangsamung des Marktes für Elektrofahrzeuge in Nordamerika» gebe das Unternehmen die Entwicklung und Markteinführung mehrerer Elektromodelle auf, die in den USA hätten hergestellt werden sollen, erklärte Mibe. Dieser Strategieschwenk werde über mehrere Geschäftsjahre hinweg bis zu 2,5 ‌Billionen Yen kosten. Honda werde sich nun stärker auf Hybride konzentrieren, deren Nachfrage in den USA und anderswo stark gestiegen sei, sagte Mibe. Er werde ​ebenso wie sein Vorstandskollege Noriya Kaihara für drei Monate ​freiwillig auf 30 Prozent der Vergütung verzichten, bei ​anderen Führungskräften seien es 20 Prozent.