Auf der am Donnerstag eröffneten Automesse in Peking stehen Fahrzeuge mit Elektroantrieb im Scheinwerferlicht. Von einer Renaissance des Verbrennermotors, wie sie sich in Europa und den USA andeutet, ist in China keine Rede. Auf der Schau mit rund 700 Ausstellern werden insgesamt fast 280 reine E-Autos und Plug-in-Hybride gezeigt, davon 117 neue Modelle. «Auf der Autoshow in Peking besteht kein Zweifel, dass kein Interesse mehr an Benzinfahrzeugen besteht», sagte William Li, Chef des chinesischen E-Autobauers Nio, der Nachrichtenagentur Reuters. «Alle sind auf der Suche nach den neuesten Technologien im Bereich Intelligenz und Elektrifizierung.»