Während sich zahlreiche Märkte und Aktien seit dem Jahreswechsel steigern konnten, fällt der Wert von Tesla an der Börse in den letzten fünf Monaten fast pausenlos. Der Kursrückgang seit dem 1. Januar beläuft sich aktuell auf 42 Prozent. Mitte Dezember befand sich der Titel des Elektroautospezialisten bei 376,79 Dollar. Heute kostet die Nasdaq-kotierte Aktie noch 190,63 Dollar.

Zuletzt hat sich der Ausverkauf der Tesla-Aktie noch akzentuiert. Allein seit Anfang Mai beträgt das Minus 18,5 Prozent. Dazu beigetragen hat das Urteil eines Analysten, der bis vor kurzem als "Tesla-Bulle" gegolten hatte. Adam Jonas von Morgan Stanley schrieb, im schlimmsten Falle könne die Aktie auf 10 Dollar fallen. Davor hatte das "Worst-Case"-Kursziel bei 97 Dollar gelegen. Als Hauptgrund nannte Jonas, dass Tesla in China nur die Hälfe des prognostizierten Absatzes erreichen könnte.

Der Kurs der Tesla-Aktie seit Anfang 2019 (Grafik: cash.ch).

Zwar beträgt Jonas’ Normal-Case-Kursziel für Tesla immer noch 230 Dollar – aber sein Kommentar zeigt, wie nervös die Experten an der Wall Street bezüglich dieses Unternehmens geworden sind. Andere Analysten äussern sich ebenfalls kritisch zu den Aussichten. Die Citigroup etwa sieht die Möglichkeit, dass der Tesla-Kurs auf 36 Dollar hinunterkrachen könnte.

Die vergangenen Wochen waren für Tesla nicht gut. Vor knapp zwei Wochen fielen die Valoren an einem Tag um 7,6 Prozent, nachdem sich die einflussreiche amerikanische Verkehrsbehörde NTSB zu einem tödlichen Unfall mit einem Tesla Model 3 im März geäussert hatte. Der Autopilot sei vor dem Unfall aktiviert gewesen, sagte das NTSB und nährte damit neue Zweifel, ob die Sicherheitssysteme von Tesla zuverlässig seien. Schon früher hatte es Unfälle gegeben, die Tesla nicht gut hatten aussehen lassen.

Tesla's stocks and bonds are getting hammered, including a drop below $200 a share by the stock earlier in the day for the first time since 2016. Investors are worried about the cash burn as well as the newest NTSB investigation. https://t.co/Qx2hUGoP5A #Tesla #teslamodel3 pic.twitter.com/iSwDwJt7Uw

— Paul Eisenstein (@DetroitBureau) 20. Mai 2019