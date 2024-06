Im Moment ist unklar, welche Autohersteller die grossen Verlierer der Transformation zur Elektromobilität sein werden, da sich die Technologie sehr schnell weiterentwickelt und sich auch die Regulierung weiterentwickeln kann. Darüber hinaus ist der Markt in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich strukturiert. In China hat das Premium-EV-Segment Schwierigkeiten, während der Massenmarkt florierend ist. In Europa und den USA ist es genau umgekehrt. «Je nach Entwicklung der Segmente und der Wahrnehmung von Elektrofahrzeugen durch die Konsumenten könnten andere Akteure an Boden gewinnen», sagt Hua Cheng, Portfolio Manager bei Mirova.