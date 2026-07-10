Die Neuanmeldungen sind der vorläufige Höhepunkt eines seit Jahren andauernden Wettbewerbs, bei dem fast jede Meinung über Musk in ein handelbares Produkt verpackt wird. Anleger können bereits in Hebel-ETFs investieren, die Gewinne oder Verluste bei Tesla verstärken, oder in neu aufgelegte Hebelprodukte, die an SpaceX geknüpft sind. Bis in jüngster Vergangenheit gab es sogar den ELON-ETF, der eine Long-Position in Tesla mit einer Short-Wette gegen Ford kombinierte. Die neuen Angebote würden es Anlegern ermöglichen, fast den gesamten Index zu halten und gleichzeitig eine gezielte Position zu einer einzelnen Person einzunehmen. Damit wird aus einem passiven Indexfonds quasi eine aktive Meinung zu einer Person.