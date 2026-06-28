Dem Bericht zufolge sind zudem andere Google-Kunden von den Engpässen ​betroffen, wenn auch in geringerem ​Masse. Meta sei wegen seines enormen ​Bedarfs besonders stark getroffen worden und habe seine Mitarbeiter aufgerufen, ‌effizienter mit den sogenannten KI-Tokens umzugehen, mit denen die Nutzung gemessen wird. Trotz weltweiter Milliardeninvestitionen in Chips ​und Rechenzentren ​kämpft die Technologiebranche weiterhin ⁠mit Engpässen bei der Rechenleistung für ​KI-Dienste. Google-Chef Sundar Pichai ⁠hatte erklärt, dass Kapazitätsgrenzen ein noch stärkeres Wachstum ‌der Cloud-Sparte im ersten Quartal verhindert hätten. Der Umsatz der Sparte stieg in ‌den drei Monaten bis Ende März auf ​20 Milliarden Dollar.